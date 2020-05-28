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شكرا لقرائتكم خبر عن فلوكس: أريد التطوع للإنضمام للقوافل الطبية والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
كشف الفنان أحمد فلوكس عن رغبته في الإنضمام للقوافل الطبية لمواجهة فيروس كورونا .
وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك: "أطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الذي أري أنه رجل مصر البار و رجل من الطراز الأول في حبه لشعب مصر و ابنها في فتح و قبول متطوعين للتمريض و مساعدة دكاتره مصر في هذه المحنة ".
وأضاف: "واقر أني سأكون أول المتطوعين فورا من أجل المساهمة في حمايا أهلينا و لأجل مستقبل خالي من الوباء لأولادنا ..ارجوا توصيل الرسالة ... شكرا لتعبكم و مجهودكم و لقد حان الوقت للشعب أن يساند الحكومة و الأطباء في ظل هذه الظروف .. أنه الوقت أن يكون لنا دور يجب أن نتحد كلنا كاشعب و رجاله البلد دي و رجاله أهالينا .. الاتحاد قوه و نصر إن شاء الله .. شكرا"
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