فلوكس: أريد التطوع للإنضمام للقوافل الطبية

الخميس 28 مايو 2020

كشف الفنان أحمد فلوكس عن رغبته في الإنضمام للقوافل الطبية لمواجهة فيروس كورونا .



وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك: "أطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الذي أري أنه رجل مصر البار و رجل من الطراز الأول في حبه لشعب مصر و ابنها في فتح و قبول متطوعين للتمريض و مساعدة دكاتره مصر في هذه المحنة ".

وأضاف: "واقر أني سأكون أول المتطوعين فورا من أجل المساهمة في حمايا أهلينا و لأجل مستقبل خالي من الوباء لأولادنا ..ارجوا توصيل الرسالة ... شكرا لتعبكم و مجهودكم و لقد حان الوقت للشعب أن يساند الحكومة و الأطباء في ظل هذه الظروف .. أنه الوقت أن يكون لنا دور يجب أن نتحد كلنا كاشعب و رجاله البلد دي و رجاله أهالينا .. الاتحاد قوه و نصر إن شاء الله .. شكرا"