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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الترفيه تواصل أنشطتها لعيد الفطر المبارك ببرنامجين ترفيهيين والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
تواصل الهيئة العامة للترفيه تقديم أنشطتها الترفيهية بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان "عيدنا معكم" التي تأتي بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتراعي الظروف الحالية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. وينطلق اليوم برنامج "صنع في المنزل" الذي يعرض على قناة إم بي سي عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وهو برنامج ترفيهي اجتماعي فني، يتبارى المشاركون فيه من خلال إرسال فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي، ليفوزوا في ختام كل حلقة بمبلغ مالي، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من أربع أشخاص من مشاهير الوطن العربي. كما سيكون الجمهور أيضاً على موعد مع برنامج "من يكون؟!" وهو برنامج ألعاب ترفيهي يستضيف الساعة التاسعة والنصف مساءً بدءاً من اليوم عدداً من المشاهير العرب متنكرين وعلى المتسابقين الذين يجتمعون افتراضياً معرفة هوية النجم الذي يغطي وجهه بقناع بأسرع وقت، ومن خلال عدد محدود من الأسئلة.
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