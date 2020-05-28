شكرا لقرائتكم خبر عن فنون الطائف تختتم البرنامج الفني "عيدكم فن" والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالطائف اليوم برنامج "عيدكم فن" الذي أطلقته في أول أيام عيد الفطر المبارك عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "الإنستقرام" باستضافة رئيس هيئة المسرح والفنون الآدائية سلطان البازعي، وعددا من الفنانين والتشكيليين. وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالجمعية مهند الحارثي ، أن برنامج "عيدكم فن" يعد أحد البرامج الحوارية التي حرصت الجمعية على تقديمها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى دعم التواصل بين الفنانين والجمهور الثقافي والفني من مختلف مناطق المملكة والعالم.





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