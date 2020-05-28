«الدارة» تبثّ فيلماً وثائقياً عن الأمراض المعدية

الخميس 28 مايو 2020

تبث دارة الملك عبدالعزيز اليوم على قناتها على منصة اليوتيوب وحسابها على "تويتر" فيلمًا وثائقياً عن الجهود المبكرة للمملكة في مكافحة الأمراض المعدية من خلال مسارات عدة.



ويعود تصوير الفيلم الذي أنتجته وزارة الإعلام إلى عقد السبعينات الميلادية، حيث يرصد جهود وزارة الصحة في تدريب الأطباء والممرضين والمشرفين الصحيين السعوديين وتأهيلهم لمقابلة التزايد في إنشاء العيادات الطبية والمستشفيات ومراكز الأبحاث، وكذلك لتجهيز العيادات المتنقلة بين المناطق النائية وإلى هجر توطين البادية بالكوادر الوطنية، كما يسجل اهتمام الوزارة بالتثقيف الصحي ورفع درجة الوعي لدى المواطن. ويركز الفيلم على أهداف حملة وطنية لوزارة الصحة بميزانية تبلغ (140) مليون ريال، حيث يُظهر أحد مشاهد الفيلم مختصين سعوديين من الشباب وهم محصنون بملابس طبية ويرشون مستنقعات المياه الراكدة في المدن والقرى بالمبيدات لقتل بيوض البعوض المسبب للملاريا، ومرض التراخوما المعدي الذي يصيب العيون، ومرض الجدري.

ويشير الفيلم الذي صُور ما بين جدة والرياض والشرقية إلى أن هذا المشروع الوطني قسم المملكة إلى عشر مناطق في مشهد يشبه الجهد الذي تبذله الصحة في مكافحة فيروس كورونا.