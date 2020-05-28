بريطانيا تعيد فتح أبواب السينما بفيلم "عقيدة"

حليمة الشرباصيالخميس 2020/5/28 11:56 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت سلسلة دور السينما البريطانية "سيني وورلد" عن إعادة فتح دور العرض في بريطانيا شهر يوليو/تموز المقبل.
ووفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي، تأتي هذه الخطوة على خلفية تخطيط الحكومة البريطانية لعودة الحياة تدريجيًا وتخفيف إجراءات الحظر المنزلي، التي بدأت منذ ظهور وباء كورونا (كوفيد-19).
وأكدت الحكومة البريطانية في وقت سابق من مايو الجاري، إمكانية فتح أبواب السينمات من جديد 4 يوليو المقبل في حالة تحس الأوضاع، وهو ما تأكد مؤخرًا.
وتمتلك سلسلة "سيني وورلد" 128 قاعة سينما في إنجلترا وأيرلندا، وأعلنت مؤخرًا عن افتتاح العمل فيهم بفيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد Tenet (عقيدة)، 17 يوليو/تموز المقبل.
وذكرت إدارة السلسلة في بيان، أنها تتوقع رفع الحكومة قيودها عن كل السينمات تدريجيًا بداية من يوليو/تموز، خصوصاً بعد التزامها بإجراءات الأمن والوقاية في دور العرض التي تمتلكها.
وعبرّت إدارة السينما عن حماستها لعرض فيلم "نولان" المنتظر، موضحة أن فيلم ديزني Mulan "مولان" سوف يليه.
وأغلقت دور العرض في بريطانيا أبوابها شهر مارس/أذار الماضي في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، كما تعطل تصوير أغلب الأفلام والمسلسلات.
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