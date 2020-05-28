مراسلنا: 6 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا والإجمالي 105 المزيد

سجلت السلطات الصحية الليبية الخميس 6 إصابات جديدة بكورونا في مدينة سبها بالجنوب الليبي، بؤرة انتشار المرض، عشية إعلان اكتشاف 20 حالة دفعة واحدة بالمدينة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه الاستثنائي رقم 83 إنه تم تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، مخالطين لحالة سابقة تم الكشف عنها في مدينة سبها، بالجنوب الليبي.

وأضاف أنه استلم 115 عينة كانت نتائج 109 منها سالبة، و6 عينات موجبة لمخالطين من مدينة سبها، كما سجل المركز حالة شفاء جديدة لأحد الحالات العائدة من السفر ليرتفع إجمالي المتعافين 41 حالة، ووفاة جديدة لسيدة من مدينة سبها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 حالات.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 105، بينهم 26 من مدينة سبها، و41 متعافيا، و5 وفيات.





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والأربعاء أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 20 حالة إيجابية جديدة بينهم 17 في مدينة سبها بالجنوب الليبي، و3 من المدينة أجري الفحص لهم في طرابلس، لمخالطين لحالة قدمت حديثا من الخارج.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المقيمين في مدينة سبها ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

كما قررت السلطات المختصة منع التنقل من وإلى مدينة سبها مع تطبيق حظر تجول كامل داخل المدينة لمدة 7 أيام.

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.