دبي تعلن إعادة فتح أربعة شواطئ ومتنزهات رئيسية للجمهور بدءا من الجمعة المزيد

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الخميس، إعادة فتح أربعة شواطئ ومتنزهات رئيسية وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من غد الجمعة.

والشواطئ الأربعة هي الممزر وجميرا وأم سقيم وجي.بي.آر.

ودعت بلدية دبي في البيان مرتادي الحدائق العامة للإلتزام الكامل بالاجراءات الوقائية لضمان سلامة وصحة مجتمعنا.

Advertisements





والقرار يأتي في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الموصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية، والمعمول بها حاليا في العديد من القطاعات الحيوية، والتي لم تتوقف منذ بدء تقييد الحركة.

ويوم الأربعاء، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وتتم العودة بالتدريج حتي تصل إلي بنسبة 100% اعتبارا من 14 يونيو/ حزيران المقبل، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".