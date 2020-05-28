داوود عبدالرؤوفالخميس 2020/5/28 11:45 م بتوقيت أبوظبي
سجلت فلسطين 10 إصابات جديدة بفيروس بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 625.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، لمخالطي المواطن الذي أعلنت عن إصابته صباح الخميس، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة.
وأضافت الوزيرة الفلسطينية في بيان، أن من بين الإصابات 4 تحت عمر الـ18 عاماً، لافتة إلى أن 9 من الإصابات في عزون العتمة، وإصابة واحدة في سينيريا.
وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن طواقم الطب الوقائي عملت منذ صباح الخميس على حصر دائرة المخالطين للمصاب الذي أعلن عنه اليوم، وأجرت فحوصات مخبرية لهم، حيث أشارت النتائج إلى وجود 10 إصابات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين.. ترفع الإجمالي إلى 625 المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.