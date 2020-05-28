شكرا لقرائتكم مراسلو شبكة العربية.. جنود على خط النار خلال جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رغم التعب..ورغم الخوف..ورغم ضغط العمل...بقي مراسلو شبكة العربية محافظين على مهنيتهم وقبل كل ذلك محافظين على هدوئهم وابتسامتهم...أمام مشاهدي العربية..

اليوم نقول لكم شكرا من القلب..لكم جميعا.. كانوا في الميدان دون كلل.. يواجهون عدوا خفيا.. أصيب منهم من أصيب.. وحجر من حجر...لكن بقيت التغطية مستمرة..



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراسلو شبكة العربية.. جنود على خط النار خلال جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.