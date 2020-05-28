شكرا لقرائتكم أنتوني فاوتشي: لقاح كورونا قد يتوفر قبل نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser في خضم السباق نحو اللقاح المنتظر لفيروس كورونا، أعلن مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية بالولايات المتحدة دكتور أنتوني فاوتشي عن احتمالية أن يكون اللقاح متوفراً قبل نهاية العام.

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