شكرا لقرائتكم الجزائر لا تحب حبيبتي الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيلمٌ وثائقيٌّ فرنسي حول الحراكِ الشعبي في الجزائر يهدد بنشوبِ أزمةٍ دبلوماسيةٍ بين البلدين... الخارجيةُ الجزائرية تحركت سريعاً واستدعت سفيرَها في باريس للتشاورِ على خلفيةِ بثِ قناةٍ فرنسيةٍ حكومية برنامجاً حول الحراكِ الجزائري، ووصفت العملَ "بالتحاملِ والعدائية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر لا تحب حبيبتي الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.