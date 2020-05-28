شكرا لقرائتكم الجزائر لا تحب حبيبتي الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser فيلمٌ وثائقيٌّ فرنسي حول الحراكِ الشعبي في الجزائر يهدد بنشوبِ أزمةٍ دبلوماسيةٍ بين البلدين... الخارجيةُ الجزائرية تحركت سريعاً واستدعت سفيرَها في باريس للتشاورِ على خلفيةِ بثِ قناةٍ فرنسيةٍ حكومية برنامجاً حول الحراكِ الجزائري، ووصفت العملَ "بالتحاملِ والعدائية".

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