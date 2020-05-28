صافيناز عارية تستعرض صدرها وتشعل العين السخنة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 28 مايو 2020 11:13 مساءً - ‏56 دقيقة مضت أخبار المشاهير 633 زيارة

نشرت الراقصة صوفينار صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء تواجدها في بورتو السخنة.

وحرصت صوفينار على التقاط الصور على شاطئ البحر مع مجموعة من الأصدقاء المقربين لها.

Advertisements

وأثارت صوفينار جدلا واسعا بصورها التي ظهرت فيها بملابس مثيرة تتلاءم مع أجواء البحر، وعلقت “هاي حبايبي ياحلوين”.



وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.