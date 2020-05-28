عمرو سمير عاطف: "لو حد معتقد إن النهاية متاخد من شغله يرفع قضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الكاتب عمرو سمير عاطف، إن هناك 12 شخص حتى الآن تحدثوا عن أن مسلسل "النهاية" مأخوذ من روايات لهم.

وكتب عمرو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لغاية دلوقتي فيه تقريبا اتناشر واحد بيقولوا إن مسلسل النهاية متاخد من روايات هما كاتبينها، والمواقع بتحب المواضيع دي قوي لانها بتعمل ترافيك، والناس طبعًا بيبقوا مستنيين معركة ويا سلام بقي لو طلع الموضوع حقيقي والله لو فضيحة وتبقي فرجة وتسالي".

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وتابع "بس أنا ما بادخلش في معارك من النوع ده ومافيش عندي أي تعليق على أي إدعاءات باستثناء الآتي: لو فيه حد معتقد ان المسلسل متاخد من شغله يتفضل فورا يلجأ للقانون ويرفع قضية"، مصيفًا "عايز يتشهر ويلفت النظر يكمل مع المواقع والجرايد، بس مهما قال مش ها نرد عليه عيش يا باشا بقى وخدلك يومين شهرة ويمكن تبيعلك عشرة عشرين أو حتى ألف نسخة كمان على حس الموضوع ده حلال عليك لا ضغائن ولا حتى اهتمام والله".

"النهاية" عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، فكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، بطولة يوسف الشريف، ناهدالسباعي، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق.