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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حث الفنان محمد هنيدي جمهوره، بالبقاء في المنزل، مستعنيًا بلقطة من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
وعبر حسابه بـ"تويتر"، غرد "هنيدي": ياجماعة ابقوا في المنزل"، بينما يظهر في المشهد، وهو جالس أمام البحر.
ويستعد محمد هنيدي، لعرض برنامجي "مين يكون؟" و"صنع في البيت"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إذ يشارك هنيدي والفنانة آسيل عمران وهشام الهويش كلجنة تحكيم في برنامج "صنع في البيت"، حيث يقولون كلمتهم في مواهب المشتركين ضمن المنافسة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستعينًا بصورة أمام البحر من أحد أفلامه.. هنيدي يطلب من جمهوره البقاء في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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