تراند اليوم : شاهد.. فنان مصري يتقدم بطلب للسيسي بشأن كورونا: أنا أول متطوع

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام رسالة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يطلب منه فيها فتح باب التطوع لمساعدة جيش مصر الأبيض.

وأوضح فلوكس فى الرسالة أنه سيكون أول المتطوعين لمستقبل بدون وباء لأبنائنا وأهالينا.

وكتب فلوكس: "بسم الله الرحمن الرحيم.. في ظل الظروف الراهنه في بلدي مصر ولاهلي وفي ظل احتياجنا كـ شعب وكا شباب دورنا الاساسي هو حمايه اهلينا وابنائنا.. اطالب السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفي مدبولي الذي اري انه رجل مصر البار ورجل من الطراز الاول في حبه لشعب مصر وابنها في فتح وقبول متطوعين للتمريض ومساعده دكاتره مصر العظام في هذه المحنة.. واقر اني ساكون اول المتطوعين فورا من اجل المساهمه في حمايا اهلينا ولاجل مستقبل خالي من الوباء لاولادنا.. ارجوا توصيل الرساله.. شكرا لتعبكم ومجهودكم ولقد حان الوقت للشعب ان يساند الحكومه والاطباء في ظل هذه الظروف.. انه الوقت ان يكون لنا دور. يجب ان نتحد كلنا كاشعب ورجاله البلد دي ورجاله اهالينا.. الاتحاد قوه ونصر ان شاء الله.. شكرا".

وعلقوا متابعوه كالآتى:

-ارفع عنا البلاء يارب، على فكره انت اخلاقك عالية، كبييير يااحمد الله يكثر من امثالك.