فرقة BTS تحمس جمهورها عبر مفاجأة فنية مميزة .. وهذا هو السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 10:42 مساءً - لا تختلف الفرق العالمية عن نجوم الغناء السنجل في محاولة إثبات وجودها وتفعيل نشاطها في زمن الكورونا،فالأقوى والأكثر شعبية والأكثر تفاعلاً مع جمهوره وإخلاصاً له حتى لو عن بعد سيحفر بصمته الخاصة ويحافظ على وجوده في زمن الكورونا.



وفرقة BTS أثبتت قوتها وقدرتها على تقديم فنها رغم ظل فيروس كورونا الأسود في العالم.



وبهذه الكلمات: "إستعدوا أيها الجيش لأن فيستا Festa 2020 في طريقه الأربعاء 27 مايو- أيار " ، هكذا حمس أعضاء فريق BTS الغنائي العالمي جمهورهم عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي دون الإعلان عن تفاصيل أخرى.



ونشرت فرقة BTS اليوم فيديو مدته 15 ثانية، وعلقت عليه "إليكم السر" لتكشف عن رحلة جديدة إلى #2020BTSFESTA



xالفيديو عبارة عن رسوم غرافيكس حيث يمكن للجمهور رؤية رسوم فضية وبرتقالية من نافذة باب أسود مزينة الزهور ليظهر بعدها .#2020BTSFESTA



ولمن لا يعرف:Festa هو إحتفال سنوي تقيمه فرقة BTS بمناسبة ذكرى الظهور الأول لها، حيث يحتفل أعضاء الفرقة سنوياً مع قاعدة المعجبين الخاصة بهم والمعروفة بإسم: .BTS ARMY



هاشتاغ الإحتفال السنوي تصدر الترند العالمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ،فور إعلان الفرقة عبر حساباتها الإجتماعية في "تويتر" و"إنستغرام" ومواقع أخرى عن الحدث الفني المميز الذي سيقام هذه السنة عن بعد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وسيشهد جمهور الفرقة حول العالم بتاريخ 13 يونيو حدثاً جديداً من نوعه من خلال الصور والفيديوهات و الأغنيات والبث المباشر عبر منصات الفرقة،وربما هناك مفاجآت آخرى سارة في الأسابيع المقبلة.



وسيبدأ الاحتفال السنوي المتوقع المعروف باسم "فيستا 2020" بدءا من 1 يونيو المقبل،وستقدم الفرقة شيئاً ما كل يوم مثل: الصور والفيديوهات ومقاطع غنائية وموسيقية ،وتتوج احتفالها بحفل بث مباشر يوم 14 يونيو .