فيديو .. ماجدة الرومي تطرح برومو أحدث أغانيها غنوا بكل اللغات

طرحت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي برومو أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم غنوا بكل اللغات، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. بوك. ومن المقرر طرح أغنية غنوا بكل Advertisements اللغات قريبًا. اللغات قريبًا. يذكر أن الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان لا تسأل، وهي من كلمات سعاد الصباح، وألحان مروان خوري، وتوزيع ميشال فاضل، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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