فيديو .. محمد منير ينشر برومو حفل عيد الفطر الأون لاين

نشر النجم الكبير محمد منير برومو حفل عيد الفطر المبارك الأون لاين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر أن يحيي النجم الكبير محمد منير حفل أون لاين غدًا الجمعة الموافق 29 من شهر مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة Advertisements مساًء. مساًء. يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا أغنية بعنوان أهِل أوّل، وهي من كلمات عبدالله دبلول، وألحان محمد الحداد، وتوزيع أسامة الهندي، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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