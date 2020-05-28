فيديو .. سميرة سعيد طرح كواليس كليب آه بحبك بعد 20 سنة

طرحت النجمة سميرة سعيد كواليس كليب آه بحبك، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب آه بحبك تم طرحه في

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عام 2000، وهو من إخراج دان بروكس، والأغنية من كلمات أحمد شتا، وألحان وتوزيع حميد الشاعري، ويعد الكليب من ألبوم روحي.

يذكر أن النجمة سميرة سعيد طرحت سابقًا ألبوم روحي، وضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: عينك مني، أنا كدة، لا تلوم عليا، صوتك مالو، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع أسواق الكاسيت.