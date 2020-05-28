شاهد.. كليب النجمة اللبنانية دومينيك حوراني الجديد "بس تعا"

قامت النجمة اللبنانية، دومينيك حوراني، بتصوير أغنيتها الجديدة في ظل الحجر المنزلي بعنوان "بس تعا" في أول تعاون مشترك لها مع الشاعر فادي أسعد، عن فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.
وأوضحت "دومينيك" في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن تصوير العمل قد تم عن بعد تماشياً مع مبادئ التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم تصويرالكليب ذاتياً من قبلها، بعدسة جوالها .
علماً بأن معظم المشاهد مصورة سلفي في منزل النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، والأغنية إهداء للدكتور طوني عنقا من تأليف فادي أسعد وتوزيع فادي السيد ، ومكس و ماستارينج ،ومونتاج فؤاد السيد ، وإشراف جان متري.
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