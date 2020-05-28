وجهت الفنانة دينا الوديدي رسالة للنجم الكبير محمد منير، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت دينا بعض الصور التي جمعتها بالنجم محمد منير، وعلقت عليها قائلة: النهاردة حابة أشارككم لحظة مميزة اوي وزي حلم كبير وشرف ليا
يذكر أن الفنانة دينا الوديدي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان كنت بخاف، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. دينا الوديدي توجه رسالة لـ محمد منير بعد تحقيق حلمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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