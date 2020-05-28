صور .. دينا الوديدي توجه رسالة لـ محمد منير بعد تحقيق حلمها

وجهت الفنانة دينا الوديدي رسالة للنجم الكبير محمد منير، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت دينا بعض الصور التي جمعتها بالنجم محمد منير، وعلقت عليها قائلة: النهاردة حابة أشارككم لحظة مميزة اوي وزي حلم كبير وشرف ليا

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وهو ان اكون ضيفة من ضيوف لايف حفل منير بكره مع اجمل موسيقين مصر مش بس عشان منير بالنسبة ليا وزي كل جيلي شكل كتير في وعي وتجربتي الموسيقية علي مستويات كتير منها اختلافه وتطوره وأفكارة وحبه للي بيعمله ورحلته بس كمان عشان منير بشكل شخصي هو من أجمل واكتر الفنانين المتواضعين واللي روحهم مليانة حب وموسيقي من اللي ممكن تقابلهم في حياتك .. استنوا الكينج يوم الجمعة الساعة ١٠ مساء هيكون لايف علي قناه وي علي اليوتيوب وهنكون حوالية وبنغني معاه.

يذكر أن الفنانة دينا الوديدي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان كنت بخاف، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر مواقع السوشيال ميديا.