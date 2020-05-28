فن ومشاهير

صور .. دينا الوديدي توجه رسالة لـ محمد منير بعد تحقيق حلمها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجهت الفنانة دينا الوديدي رسالة للنجم الكبير محمد منير، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

ونشرت دينا بعض الصور التي جمعتها بالنجم محمد منير، وعلقت عليها قائلة: النهاردة حابة أشارككم لحظة مميزة اوي وزي حلم كبير وشرف ليا

Advertisements
وهو ان اكون ضيفة من ضيوف لايف حفل منير بكره مع اجمل موسيقين مصر مش بس عشان منير بالنسبة ليا وزي كل جيلي شكل كتير في وعي وتجربتي الموسيقية علي مستويات كتير منها اختلافه وتطوره وأفكارة وحبه للي بيعمله ورحلته بس كمان عشان منير بشكل شخصي هو من أجمل واكتر الفنانين المتواضعين واللي روحهم مليانة حب وموسيقي من اللي ممكن تقابلهم في حياتك .. استنوا الكينج يوم الجمعة الساعة ١٠ مساء هيكون لايف علي قناه وي علي اليوتيوب وهنكون حوالية وبنغني معاه.

 

يذكر أن الفنانة دينا الوديدي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان كنت بخاف، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر مواقع السوشيال ميديا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. دينا الوديدي توجه رسالة لـ محمد منير بعد تحقيق حلمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا