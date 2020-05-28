رامز أمير برسالة لشاتميه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​رامز أمير​ صورة لطفل وهو يشاهد مشهد قتله في مسلسل ​الاختيار​، وذلك على صفحته الخاصة.

وعلق على الصورة قائلا: "قبل أي حاجة وأول حاجة الحمد لله، والشكر لله على مشاعركم الجميلة وحبكم، والله ده كرم كبير أوي من ربنا مش شطارة مني، تاني حاجة شكرا ليكم أنتم على كمية الحب اللي فعلا أكبر مني، أنا بجد متخيلتش إن حلقة واحدة من مسلسل الاختيار ممكن تعملي النجاح ده كله، أوعدكم إني هبذل كل اللي أقدر عليه عشان أبقى قد المسؤولية الكبيرة دي".

ووجّه أمير رسالة لشاتميه قائلا: "وعاوز أقول حاجة للناس اللي بتشتمني وتقريبا بتشتم أي حد ناجح، والله مزعلان منكم، أنا متفهم عشان أنتوا مش بتشوفوا غير الهيصة والنجاح اللي ممكن فعلا يبان تافه ومستفز، بس صدقوني النجاح اللي بييجي في ثانية ده بيبقى وراه تعب سنين و بهدلة الناس مبتشفهاش، إن شاء الله الفترة الجاية هركز أكتر إني أشارككم جزء من التعب اللي أنا أقصده عشان زي ما اللي بيحبوني ليهم حق عليا، اللي بيشتموني برضه ليهم حق، أسف إني طولت عليكم وشكرا".

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