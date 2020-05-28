إعلان الحلقة 23 من "قيامة عثمان" يتصدر الترند السعودي

ينتظر الكثيرون حول الوطن العربي عرض الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "قيامة عثمان"، الذي حقق شهرة ونجاح كبير خلال الفترة الماضية، حيثُ لاقت الحلقة الماضية الكثير من الأحداث أبرزها هروب ونجاة عثمان من "بالغاي" وجنوده.

Advertisements

بدأت الحلقة الماضية بإنتقام عثمان من المغول وبالغاي وجنوده والكثير من الأشياء التي حدثت، ويبحث الكثيرون حول الوطن العربي عن الإعلان الجديد الخاص بمسلسل قيامة عثمان، من أجل معرفة تفاصيل الحلقة الجديدة، والتي ستًعرض على قناة "atv".

ويعد مسلسل "قيامة عثمان" من المسلسلات حققت شهرة واسعة للغاية ،وتقوم الدولة بتمويل تلك المسلسلات. كما حصد العمل على نجاح باهر للغاية منذ عرض الحلقة الأولى وذلك يعود إلى نجاح مسلسل "قيامة ارطغل" الذي عرض منذ خمس سنوات.