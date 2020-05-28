راشد الماجد: كورونا زاد وزني 4 كيلوغرامات وأثر على خدودي

أحيا الفنان السعودي راشد الماجد حفلة راقية يوم أمس من منزله مع فرقته الموسيقية، وبث الحفل مباشرة عبر منصة "شاهد vip" من تنظيم شركة "روتانا" وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية بمناسبة الاحتفالات بـ عيد الفطر السعيد.

راشد الماجد أكدّ في حديثه إلى الزميل علي العليان أن "الحجر المنزلي كان مناسبًا له، قائلا إن الأزمة دي جازت لي شوي ..".

وتابع: "عندما كان يخرج قبل ظهور فيروس كورونا، كان يرتدي الكمامة.. شكلي كوروني أنا من الأول .. بيقولولي الشباب أنت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا مثلك".

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وأضاف راشد الماجد أن تلك الأزمة أعطتنا دورسا قيمة وأظهرت معادن أشخاص كثيرين كانوا فداء للآخرين بأرواحهم وخاصة من كانوا في الصفوف الأولى.

ووجه رسالة للأطباء قائلا: "بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو لأن حياتهم تعرضت للخطر".

وتابع: "زاد وزني 4 كيلوغرامات.. والمشكلة أن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني".

ودشن مغردون على موقع "تويتر"، وسما تحت عنوان (#معيدين_مع_راشد_الماجد) وتناقلوا من خلاله تغريدات عن تصريح راشد الماجد ومقاطع لأغانيه.

وعن الانفتاح الذي شهدته السعودية قال الماجد: "كان انفتاحاً مميزاً لكل العالم، وبات عندما تأتينا عزائم من خارج المملكة لم يعد لدينا الوقت لذلك ونبقى في ديارنا، وهذا يعود لجهود كل المسؤولين الذين بذولوا كل ما في وسعهم لتحيق هذا الأمر، لاسيما جهود ولي العهد محمد بن سلمان".