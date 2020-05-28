يارا تحيي حفلها على مسرح المجاز من دون جمهور في الشارقة

اختتمت الفنانة اللبنانية يارا حفلات عيد الفطر يوم الأربعاء 27 مايو/ايار على خشبة مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، ضمن أمسيات "هلا بالمجاز".

تم نقل الحفل مباشرة عبر منصة "مسرح المجاز" على "انستقرام"، وقالت يارا في كلمة لها: "كان لي شرف الغناء وزيارة مسرح المجاز، خصوصاً بالشارقة، وهو شعور جميل"، متمنية أن "يكون العام المقبل شعوراً مكتملًا ، كما عايدت الجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك".

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يارا غنت في بداية حفلها الأونلاين "نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز، وقدمت عدد من أغنياتها الشهيرة من "آه منك يا هوى"، و"صدفة" و"حبيبي يا".

وختمت يارا حفلتها موجهة كلمة لجمهورها من خلال فيديو قامت بنشره عبر حسابها على "انستقرام" عبرت فيه عن سعادتها بالحفل الذي أحيته وأرفقته بتعليق جاء فيه " مسرح المجاز، كتيييييير استمتعت بهالحفلة، صحيح كنتوا بعاد عنّي بس قريبين من قلبي".