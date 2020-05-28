برأيكم كم يبلغ فارق العمر بين تامر حسني ويسمة بوسيل؟ لن تصدقوا!

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قد لا يبدو أن فارق العمر بين الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة بسمة بوسيل كبيرًا، بسبب حرص الزوجين للحفاظ على صحتهما وشبابهما والعناية ببشرتهما، فلا تظهر عليهما علامات السن بوضوح.
وعلى الرغم من أنه يبدو في عمر الثلاثين، إلا أن الفنان تامر حسني بلغ الـ42 من عمره، وقد ساعده شكله ليبدو في عمر أصغر هذا من جهة، والعناية التي يخصصها لنفسه كأي فنان من جهة ثانية.
أما الفنانة بسمة بوسيل فقد دخلت عالم الفن عبر برنامج "ستار أكاديمي" الموسم السادس الذي عرض في العام 2009، أي حين كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط، ولأن شهرتها بدأت مبكراً يُخيّل للبعض إنها أكبر سناً، إلا أنها ولم يتخطَ عمرها الـ29 عاماً بعد.
وبالتالي فإن فارق العمر بين الفنان تامر حسني وزوجته يبلغ حوالي الـ 14 عامًا.
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