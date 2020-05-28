ما هو الوضع الصحي الحالي للفنانة رجاء الجداوي؟

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استجابت الفنانة رجاء الجداوي لبروتكول العلاج من فيروس كورونا، وتمت السيطرة على ارتفاع درجة حرارتها والتهاب الرئة، ومن المقرر أن تخضع لفحص وتحاليل جديدة خلال 48 ساعة فقط، تمهيدا لاتخاذ قرار خروجها من مستشفى العزل الصحي.
وأكد نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي أن حالة رجاء الجداوي الآن مستقرة ولم تعد تحتاج إلى الحجز في غرفة رعاية مركزة أو البقاء على جهاز التنفس الصناعي، ويتوقع الأطباء أن تتماثل للشفاء قريبا، وسوف تتم إعادة المسحة الخاصة بفيروس كورونا بعد يومين ومن المنتظر أن تكون النتيجة سلبية.
أشار أشرف زكي إلى استعادة رجاء الجداوي لحالتها المعنوية المرتفعة بعد دخولها مستشفى العزل الصحي في الإسماعيلية، لافتا إلى متابعته الدائمة لوضعها الصحي.
يذكر أن رجاء الجداوي، طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وقالت في مداخلة هاتفية مع "تغطية خاصة من راديو مصر": خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده، مؤكدة إلى أن مصر لن تستطع الاستمرار في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.
وأضافت أنها توجه الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء، لافتة إلى أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان، مستطردة أنها اضطررت للتصوير في ظل أزمة "كورونا" بسبب التزامها بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة.
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