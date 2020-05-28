داليا مبارك: دخلت في حالة اكتئاب بسبب ما حدث بيني وبين سيرين عبد النور

في أول رد من جانبها حول الموقف الذي جمعها بالفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في إحدى حلقات برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" في رمضان، صرحت الفنانة السعودية داليا مبارك في بث مباشر مع إذاعة مارينا إف إم الكويتية، بأن الأمر من جانبها لم يتعدى المزاح، وأنها لم تقصد على الإطلاق أن تغضب منها سيرين، وأنها دخلت في حالة اكتئاب استمرت طوال 3 أيام لمجرد شعورها بأنها تسببت في جرح مشاعر إنسان عزيز عليها مثل سيرين، كما كشفت أنها تواصل مع سيرين عبر تطبيق "إنستقرام" ووضحت لها الأمر، وأن سيرين أوضحت لها أنها ليست غاضبة وأن العلاقة بينهما على ما يرام الآن.

داليا، كانت حلت كضيفة على برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" الذي يقدمه كل من الفنان المصري أحمد فهمي وسيرين عبد النور عبر شاشة "ام بي سي".

وقبل بدء الفقرة، قامت سيرين بخطأ غير مقصود إذ قالت "بعد قليل الفنانة ديالا مبارك..إستنونا" إلا أنها عادت بسرعة وأصلحت الخطأ "داليا مبارك..سوري".

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وحينما ظهرت داليا بدأت حديثها بـ "هاي أحمد..هاي نسرين..أوه قصدي سيرين"! ليبدو وكأنها كانت ترد الخطأ لـ سيرين، بشكل اعتبره أغلب المتابعين لا مبرر له ومستفز كما أنه وضعها تحت الإنتقادات لأن خطأ سيرين كان غير مقصود، قبل أن تخرج في بث مباشر مؤخراً وتوضح أن الأمر كان مجرد مزحة، وأنها وسيرين يكنان لبعضهما البعض كل احترام، وتقدير.