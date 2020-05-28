هل أهانت الفنانة شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين بهذه الصورة؟

رفضت الفنانة المصرية شهيرة اتهامها بإهانة تاريخ زوجها الفنان محمود ياسين بعد نشر صورته بالزي العسكري، أسفل صورتين للنجمين أحمد عز من فيلم "الممر" وأمير كراره من مسلسل "الاختيار"، مؤكدة أن مكانة زوجها محفوظة، ولكن من باب التواضع كان يجب عليها الاحتفاء بالأعمال الجديدة بشكل خاص.

شهيرة أرادت الاحتفال بتاريخ زوجها في الأعمال الفنية الوطنية فنشرت صورة له بالزي العسكري من فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، أسفل صورتين للنجمين أحمد عز من فيلم "الممر" وأمير كراره من مسلسل "الاختيار"، وهو ما اعتبره عدد كبير من متابعيها إهانة بالغة بحق ياسين خاصة انه أكثر ممثل قدم هذه النوعية من الاعمال الوطنية في السينما.

وردت شهيرة على الهجوم الذي تعرضت له عبر صفحتها على موقع الفيس بوك قائلة: إلى جمهور محمود ياسين العظيم. اللي من امبارح غاضب مني واللي بعتلي رسايل زعلانين مني ازاي اضع صورة محمود ياسين (تحت) في البوست ده.

وتابعت شهيرة قائلة: كان لابد أن أضعه في مكانه الصحيح ليس لتاريخه فقط، ولكن لأنه أكتر فنان في مصر قدم أعمال وطنية وأكتر من أربع أعمال وكان فيهم مش بيحارب إرهاب لكن بيحارب اسرائيل وخاصة حرب أكتوبر طيب كل ده جميل.. أنا بقي تفتكروا عملت كده ليه، عشان بهتم بالعمل الأجد اللي هو في وجدان الناس حاليا، ولا يعقل أن أقلل من أعمال زوجي الخالدة الآن بعد مرور السنوات الطويلة، إنما كل ما في الأمر أني تواضعت قليلا.

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واضافت شهيرة قائلة: ربنا يبارك في كل الفنانين اللي أثروا في وجدان الناس وساعدوا في زرع الانتماء والحب لوطنهم أكتر وأكتر يحيا جيش مصر العظيم.

يذكر أن شهيرة علقت على الصورة المثيرة للجدل قائلا: عاش عاش عاش الجيش المصري خير أجناد الأرض الله يحميكم ويبارك فيكم ودايما رافعين رايه مصر عالية يا أبطال ومهما تكلمت فإن كلامي لا يساوي جناح بعوضه بجانب شجاعتكم وبطولاتكم وتقديم أرواحكم فداء الوطن.

أضافت: وعاش الفن المصري القوة الناعمة لما قدمه على مر السنين من مستوي عال ومؤثر في وجدان الشعب من أعمال وطنيه لا تنسي حتى اليوم بداية من (الرصاصة لا تزال في جيبي) مرورا بفيلم (الممر) حتى رائعة (الاختيار) شكرا للفن المصري شكرا لأبطال الأعمال الفنية وزملائهم محمود ياسين أحمد عز وأخيرا أمير كراره.

واختتمت رسالتها قائلة: اوجه أعجابي وفخري بآخر عمل الاختيار للمؤلف باهر دويدار والمخرج المبدع بيتر ميمي والفنان الرائع أمير كراره وزملائه المبدعين الحمد لله بلدنا بخير والفن المصري بخير الله أكبر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر