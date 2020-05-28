بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء ابو السعود تُجري مسحة كورونا

أجرت الفنانة صفاء أبو السعود، مسحة لفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطتها للفنانة رجاء الجداوي قبل أيام، وقد قام بعمل المسحة أيضا عدد كبير من فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان".

وجاءت النتيجة الخاصة بصفاء ابو السعود سلبية، حيث أنه لم تظهر عليها اي اعراض لكنها ارادت ان تطمئن علي حالتها الصحية.

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وقال مصدر طبي، أن الفنانة رجاء الجداوي التي ترقد حاليا في أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، في حالة صحية أفضل، مقارنة باليوم الأول الذي حجزت فيه بالمستشفى.

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واضاف المصدر إنه رغم مغادرة الفنانة رجاء الجداوي لغرفة الرعاية المركزة ونقلها إلى غرفة عادية، إلا أن حالتها لم تستقر تماما حتى الآن.

وأضاف المصدر أن رجاء الجداوي ما زالت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، حتى الآن، وما زالت تخضع لرعاية صحية فائقة في غرفتها، كما سمح لها باستخدام هاتفها المحمول وإن كان صوتها يبدو مرهقا إلى حد ما، نتيجة الفيروس.

وكانت حملة شائعات واسعة انطلقت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، عن وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد يوم واحد من مكوثها في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

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