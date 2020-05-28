رامي جمال يتعرض للتنمر من متابع: روح اتعالج من البهاق

تعرض النجم رامي جمال للتنمر من قبل أحد متابعيه، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكتب رامي «بما إني كده كده محظور قررت أبدأ في اختيار أغاني جديدة لألبومي القادم بِما أني باخد سنة أو أكتر في التحضير».
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وأضاف «ثانيا بقي وده المهم قررت أعمل ألبوم لناريمان في أنواع مختلفة من الأغاني بجد. الجميل إنها متعرفش إني قررت أعمل كده والأجمل إنها هتعرف من هنا ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا»
ورد أحد المتابعين على تغريدة رامي جمال قائلاً «روح اتعالج يارامي من البهاق.. ألبوم إيه إنت مش بتحقق لا مشاهدات ولا إيرادات.. وفر فلوسك في العلاج».
ورد رامي على الأمر قائلاً: «النوع ده من البشر بقي منتشر أوي شفت عند صديق ليا لاعب كرة قدم ما شابه العينة دي عاوز اقولكم انتو ولسانكم أصعب ڤيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده. يارب تكونوا مبسوطين».
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