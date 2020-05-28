نسناس يهاجم لبنى عسل على الهواء ويجبرها على ترك الأستوديو وهي تصرخ

تعرضت الإعلامية لبنى عسل لموقف طريف خلال تقديمها برنامج بفضائية «الحياة» المصرية، وذلك بعدما اقترب نسناس منها في الأستوديو على الهواء مباشرةً؛ حيث حاولت لبنى عسل مداعبة النسناس «بقاليلو»، الذي ظهر في برنامج «كريزي تاكسي» خلال شهر رمضان، واستجاب لها في البداية، لكنها لم تستطع السيطرة عليه فيما بعد؛ لتخرج هاربةً من الأستوديو.
وتدخل أحد المصورين للسيطرة على النسانس، الذي لم يتوقف عن الحركة بشكل غريب، في الوقت الذي جلس الفنان إبراهيم السمان مقدم برنامج «كريزي تاكسي» يضحك دون أن ينقذ الموقف.
يُذكر أن برنامج كريزي تاكسي، هو كاميرا خفية عُرضت في شهر رمضان الماضي عبر قناة الحياة، وحقق نجاحاً كبيراً منذ عرض الجزء الأول لها.
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