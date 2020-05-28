رعب احمد شيبة من كورونا يضيع عليه فرصة عمره

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة إنه حريص على اختيار كلمات أغانيه للحفاظ على الذوق العام، مؤكدًا أنه رفض بعض كلمات أغانيه وطلب من مؤلفيها تغيير هذه الكلمات، ومنها أغنية «الدنيا ماشية بضهرها» والتي كانت «الدنيا جاية تذلني»

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على التليفزيون المصري، أنه يجلس في المنزل منذ شهرين ونصف بسبب فيروس كورونا.

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وأوضح أنه يستمع لأغاني عمالقة الغناء أمثال الراحل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وغيرهما، وأنه يغني أغانيهم في حفلاته بالإضافة إلى أغاني أحمد عدوية.

وأشار إلى أنه رفض عددًا من العروض الفنية للمشاركة في أعمال درامية لعرضها في شهر رمضان بسبب فيروس كورونا، متابعًا: “بحب التمثيل وسأشارك في أعمال درامية قريبًا” لكن خوفي من كورونا هو ما أضاع الفرصة التي أنتظرها منذ سنوات.