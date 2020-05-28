فن ومشاهير

نجوم عرب يفضلون المظهر الرياضي

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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يفضل بعض النجوم العرب الظهور بإطلالات رياضية مريحة في حياتهم العادية، فالبعض منهم لديه هوس كبير بالمظهر الرياضي حيث يحرصون على الذهاب إلى الجيم واتباع حميات غذائية مناسبة.

الصور تكشف أكثر النجوم العرب الذين يفضلون المظهر الرياضي:

أحمد فهمي الذي يقضى أغلب وقته داخل الصالات ، ونراه بإطلالات رياضية غالباً في حياته اليومية.

ويعد الممثل محمد إمام أحد أبرز النجوم الذين لديهم هوس شديد بمظهرهم حيث يمارس بانتظام خاصة ألعاب القوى.

 وهناك أيضًا النجم باسل خياط الذي يحافظ على مظهره الرياضي بشدة.

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في حين لا يخفى الفنان رامي عياش عشقه للرياضة حيث يتواجد كثيرًا في صالات الرياضة.

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