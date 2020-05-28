نجوم عرب يفضلون المظهر الرياضي

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يفضل بعض النجوم العرب الظهور بإطلالات رياضية مريحة في حياتهم العادية، فالبعض منهم لديه هوس كبير بالمظهر الرياضي حيث يحرصون على الذهاب إلى الجيم واتباع حميات غذائية مناسبة.
الصور تكشف أكثر النجوم العرب الذين يفضلون المظهر الرياضي:
أحمد فهمي الذي يقضى أغلب وقته داخل الصالات الرياضية، ونراه بإطلالات رياضية غالباً في حياته اليومية.
ويعد الممثل محمد إمام أحد أبرز النجوم الذين لديهم هوس شديد بمظهرهم حيث يمارس الرياضة بانتظام خاصة ألعاب القوى.
وهناك أيضًا النجم باسل خياط الذي يحافظ على مظهره الرياضي بشدة.
في حين لا يخفى الفنان رامي عياش عشقه للرياضة حيث يتواجد كثيرًا في صالات الرياضة.
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