كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان الكويتي ” نبيل شعيل ” وهو يتحدث عن فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد ورغبته في انتهاء هذا الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها .
حيث عبر نبيل شعيل عن ضيقه وحالة الملل بسبب فترة بقاؤه الطويلة بالمنزل بسبب الحجر .. وأشار إلى أن أول شئ سيقوم به عقب انتهاء الحظر هو البقاء في الشارع لمدة 30 يوما .
فقال : ” بعد انتهاء الحظر سأظل في الشارع 30 يوما وأنام في سيارتي حتى هدومي اخدها من عالباب .. هذه الأزمة شلختنا وتعبتنا وتعبت العالم كله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل شعيل : ” سأنام في سيارتي شهرا كاملا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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