نبيل شعيل : ” سأنام في سيارتي شهرا كاملا “

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان الكويتي ” نبيل شعيل ” وهو يتحدث عن فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد ورغبته في انتهاء هذا الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها .

حيث عبر نبيل شعيل عن ضيقه وحالة الملل بسبب فترة بقاؤه الطويلة بالمنزل بسبب الحجر .. وأشار إلى أن أول شئ سيقوم به عقب انتهاء الحظر هو البقاء في الشارع لمدة 30 يوما .

فقال : ” بعد انتهاء الحظر سأظل في الشارع 30 يوما وأنام في سيارتي حتى هدومي اخدها من عالباب .. هذه الأزمة شلختنا وتعبتنا وتعبت العالم كله ” .