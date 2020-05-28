كيف علق عمرو أديب على زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر ؟

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:56 مساءً - نشر الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” علق فيها على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر .
وذلك بعد التقرير اليومي الذي نشرته وزارة الصحة المصرية بأعداد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد .
حيث بلغ عدد المصابين عن اليوم الخميس 1127 حالة إصابة بالفيروس و29 حالة وفاة .
فكتب عمرو أديب قائلا : ” هو معلش أنا عندي سؤال بجد وأنا مش عالم ولا خبير بس سؤال منطقى جدا : هو احنا حنفتح البلد إزاي والارقام بتنط كده ” .
وتابع : ” المفروض نقفل أكتر هو ده اللي شوفناه فى العالم أرقام زيادة نقفل أرقام أقل نفتح ولا أنا فاهم غلط ” .
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