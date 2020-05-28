خمنّوا من هي هذه الطفلة التى باتت نجمة عالمية وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ52 ؟

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:56 مساءً - نشرت نجمة البوب الإسترالية” كايلي مينوغ” صورة نادرة لها من طفولتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ52. وأنهالت علي تلك الصورة التعليقات المهنئة، والمشيدة بجمال كايلي الطبيعي الذي لم يتغير بمرور الزمن

وأضافت كايلي تعليقاً علي الصورة، فقالت :”شكرا جزيلا على رسائل عيد ميلادك. أتمنى أن أبعث لكم جميعا…كثيرا …الحب! خاصة لعائلتي، فإن حبكم ولطفكم يرفعانني كل يوم، لمحبيني انتبهوا على بعضكم، أحبكم”.

يُذكر أن النجمة كايلي مينوغ، قد أطلقت مؤخراً نبيذ وردي جديد فرنسي وبات متاحاً في المملكة المتحدة. وكشفت كايلي في تصريح لصحيفة “تيليغراف” أنها كانت تفكر بإنشاء النبيذ الوردي الخاص بها. وتابعت :”آمل أن يكون النبيذ الخاص بي جذابًا ويجعلك تشعر بالراحة، لقد حاولت أن أجعل النبيذ الوردي أنيقًا وممتعًا وأن يمثل لحظة جيدة لك.”