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كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:56 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة جديدة لها برفقة شقيقتها ” نسرين ” .
وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة وهي تحتضن شقيقتها والتي بدت ملامح الشبه بينهما بدرجة كبيرة .
الأمر الذي جاءت تعليقات المتابعين حوله وأبدوا استغرابهم من الشبه الكبير بينهما لدرجة جعلتهم لا يستطيعون التمييز بينهما .
حيث جاءت أغلب التعليقات تسأل : ” ياسمين هي أي واحدة في الصورة ” للتشابه الكبير بينها وبين شقيقتها .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور لشقيقة ياسمين الخطيب .. والجمهور : ” إنتي مين فيهم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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