شاهد .. أحدث ظهور لشقيقة ياسمين الخطيب .. والجمهور : ” إنتي مين فيهم “

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 09:56 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة جديدة لها برفقة شقيقتها ” نسرين ” .

وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة وهي تحتضن شقيقتها والتي بدت ملامح الشبه بينهما بدرجة كبيرة .

الأمر الذي جاءت تعليقات المتابعين حوله وأبدوا استغرابهم من الشبه الكبير بينهما لدرجة جعلتهم لا يستطيعون التمييز بينهما .

حيث جاءت أغلب التعليقات تسأل : ” ياسمين هي أي واحدة في الصورة ” للتشابه الكبير بينها وبين شقيقتها .