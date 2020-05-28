كل ما تريد معرفته عن مسلسل "محطم الثلج".. نهاية الحضارات على نتفليكس

أثار مسلسل Snowpiercer (محطم الثلج) ضجة فور طرحه على شبكة نتفليكس هذا الأسبوع، إذ حظي بإشادة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ومسلسل "محطم الثلج" مأخوذ عن فيلم يحمل نفس العنوان من بطولة كريس إيفانز، وطرحت شبكة نتفليكس حلقتين منه الإثنين الماضي، تمهيدًا لطرح حلقتين كل أسبوع.

ووفقًا لموقع "فولك" الأمريكي، تختلف قصة المسلسل وبناء شخصياته عن أحداث الفيلم، إذ تبدأ أحداث المسلسل قبل الفيلم بـ 10 أعوام.



قصة المسلسل





يحكي مسلسل "محطم الثلج" عن عالم ما بعد انهيار الحضارة الإنسانية، وتجمد كوكب الأرض بمن عليه، فيما عدا قلة من النجاة على قطار يجوب الأرض مرارًا وتكرارًا دون توقف.

ووفقًا لأحداث فيلم الخيال العلمي، الذي تدور أحداثه عام 2031، كان الجليد صنيعة البشر بسبب تجاربهم المدمرة عام 2014، ويسير المسلسل على نفس النهج، إذ تدور أحداثه عام 2021 بعد 7 أعوام من نشوب الكارثة.





في أولى حلقات المسلسل، نشاهد مراجعة تلخيصية للأحداث التي أدت إلى تجمد الأرض وتسببت في حالة من الصقيع لمتواصل وصلت فيها درجة الحرارة إلى 119 درجة سيلزيوس.

ومع ازدياد الحروب ارتفعت درجة حرارة الطقس في كل مكان حول العالم، ومع محاولة العلماء خفض درجة الحرارة تسببوا في تجميد الأرض؛ ليتركوا الأرض في صقيع مزمن، ولكن قبل بدء الأزمة التي ستنهي الحضارة صعد بعض النجاة على متن قطار ذاتي الحركة يمتلك كل ما يكفل لركابه النجاة بمفردهم.

وينقسم القطار إلى 3 طبقات، طبقة الفقراء في ذيل القطار وتشمل من صعدوا للقطار دون تذكرة، والتي ظهر منها بطل الفيلم، وطبقة الأغنياء في المقدمة.

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وتبدأ أحداث المسلسل بعد 7 أعوام على تحرك القطار، حيث جميع الطبقات محفوظة وتتعامل بدرجة نظام معينة تكفل استمرار تحرك القطار لضمان نجاة الجميع.



شخصيات المسلسل





بالنسبة للفيلم، تعد شخصية "كرتيس" للنجم كريس إيفانز، أهم شخصية في العمل؛ فهو البطل وقائد حركة المقاومة الذي يتسبب في تحطم القطار وتحرر الفقراء.

والفيلم هو قطعة صغيرة من القصة الكاملة، التي يستعرضها المسلسل، إذ يركز الأخير على التوازن وأهميته لاستمرار حركة القطار، وفي سبيل ذلك يتم تعقيم النساء في ذيل القطار لضمان عدم إنجاب أطفال وزيادة عدد ركاب القطار.





تلعب دور البطولة في المسلسل، النجمة جينيفر كونلي (ميلاني) موظفة بشركة ويلفورد (المالكة للقطار) وراكبة بالدرجة الأولى والقائدة السرية للقطار، إلا أن كيفية حيازتها لقب القائدة من أسرار المسلسل الذي مازلنا ننتظر كشف ملابساتها.

ويرصد المسلسل حياة الأغنياء المرفهين في الدرجة الأولى ومشاكلهم السطحية مقارنة بالبؤس والفقر المدقع لسكان الدرجة الأخيرة في ذيل القطار.

من ضمن شخصيات المسلسل دافيد ديجز، الذي يلعب دور المحقق أندريه، أحد ركاب الدرجة الأخيرة، الذي تستعين به "ميلاني" للتحقيق في في جريمة قتل تمت بين ركاب الدرجة الثالثة من القطار.

وحتى الآن يبدو المسلسل مبشرًا، لا يعيبه سوى طرح الحلقات بشكل منفصل على عكس عادة نتفليكس بطرح كافة حلقات المسلسل مرة واحدة.