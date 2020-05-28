خاص- “أولاد آدم” أفضل مسلسل في رمضان ٢٠٢٠ وما هي المراتب الخمس الاولى؟

على الرغم من كل الظروف التي لاحقت تصوير مسلسلات شهر رمضان ٢٠٢٠ بظل أزمة كورونا التي ضربت جميع أنحاء العالم وتركت أثرها على صناعة الترفيه والسينما والدراما، إلا ان شركات الانتاج قامت بمجهود مضاعف للّحاق بالشهر الفضيل.

وعلى الرغم من خروج مسلسلات عديدة من المنافسة الدرامية ان كانت لبنانية أو مصرية أو خليجية أو سورية، إلا ان هذا الموسم ورغم قلة الأعمال الدرامية إلا انها كانت مميزة تركت أثراً ايجابياً لدى المشاهدين.

موقع “الخليج 365” استفتى القراء حول الأعمال الدرامية بسؤال “بالنسبة لكم أي مسلسل كان الافضل في رمضان ٢٠٢٠؟”

تنوعت الإجابات بين البرنس، بالقلب، أولاد آدم، حارس القدس، خيانة عهد، سلطانة المعز، الساحر، سر، بردانة أنا، النهاية، الاختيار،ب ١٠٠ وش، لعبة النسيان، نحب تاني ليه، سوق الحرير، مقابلة مع السيد آدم وغيرها من الاعمال، إلا ان المسلسلات التي حصدت أكبر نسبة من الأصوات اتت على الشكل التالي:

في المرتبة الاولى: “اولاد آدم”

في المرتبة الثانية: “البرنس”

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في المرتبة الثالثة: “بالقلب”

في المرتبة الرابعة: “بردانة أنا”

في المرتبة الخامسة: “خيانة عهد”

نذكر أن مسلسل “اولاد آدم” حقق نجاحاً كبيراً طوال فترة عرضه عبر شاشة MTV ومنصة شاهد، حيث تدور قصته ضمن إطار دراميّ مشوّق جداً للكاتب رامي كوسا الذي تخطى كل التوقعات بطريقة معالجته لكافة المواضيع والمحاور، بالإضافة الى إبداع المخرج الليث حجو القدير الذي ضخّ احاسيسا كثيرة لكل مشهد في المسلسل ضمن كادرات ابداعية جميلة كذلك فريق العمل كافة وأبطاله الذي ابدعوا بأداء ادوارهم حيث يضم كل من ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم. انتاج شركة ايغل فيلمز.

وكان لافتاً دخول مسلسل “يا دللي يا انا” الذي عرض “أونلاين” مع بداية شهر رمضان حصرياً على قناة شركة مروى غروب على يوتيوب وذلك ضمن تصويت الجمهور.

أيضاً دخول مسلسل “سرّ” بطولة بسام كوسا، داليدا خليل، باسم مغنة، وسام حنا وغيرهم، ضمن قائمة التصويت على الرغم من عرضه الثاني عبر شاشة LBCI.