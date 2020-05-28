بالصور- يارا توصّت بجمهورها على مسرح المجاز

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May 28, 2020
التزاماً بمسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على سلامة جميع أفراد المجتمع، يواصل مسرح المجاز في الشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، بثّ البهجة والسرور في نفوس جمهوره في ظلّ إجراءات التباعد الجسدي للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اختتم حفلاته بمناسبة عيد الفطر السعيد، مع النجمة اللبنانية يارا في سهرة بثت مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح انستغرام، فايسبوك، وقناة اليوتيوب.
“بالرغم من الظروف، نحاول أن نغني لكم في أي مكان”، بهذه الجملة افتتحت يارا حفلتها بالأمس، “وتوصّت بجمهورها” الذي يتابعها من النوافذ والشرفات وعبر الإنترنت، مقدمة باقة من أجمل أغنياتها منها “يا عايش بعيوني”، “حبيبي يا”، “صدفة” وغيرها من الأغاني.
من جهة أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية جديدة بعنوان “ما خطر عالبال” قريباً.
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