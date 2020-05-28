ساشا دحدوح الى الشاشة مجددًا.. وهذه التفاصيل

بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “أولاد آدم”، تستعد الإعلامية والممثلة ساشا دحدوح للعودة الى تقديم البرامج من خلال برنامج “صباح اليوم” الذي يعرض حاليا على قناة الجديد.

وفي التفاصيل، تطل ساشا المعروفة بموقعها المميز كإعلامية على المشاهدين من خلال البرنامج الصباحي “صباح اليوم” حيث يتناول العديد من المواضيع والفقرات الإجتماعية والمتنوعة التي تهم كل فئات المجتمع بالاضافة الى فقرات سياسية ثابتة.

الى جانب ساشا دحدوح، يقدم البرنامع عدد من الاعلاميين والإعلاميات وهم ماغي عون ، نسرين ظواهرة ، ميلاد حدشيتي، مارييت يونس ، وجوزيف حويك بحيث يطل كل منهم بحلقة من اعداده وتقديمه. ستقدم ساشا الحلقة الخاصة بها كل خميس ابتداء من 25 مايو من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الثانية عشرة ظهرا.

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في هذا السياق، تعد ساشا المشاهدين بتقديم محتوى جديد وبطريقة مبتكرة ومميزة وخاصة أن البرنامج فيه تفاعل مباشر مع المشاهدين.

كما عبرت عن سعادتها الكبيرة وحماسها للمشاركة في “صباح اليوم” الذي اعتبرته قريب من شخصيتها ومسيرتها الإعلامية فقد قدمت على مر السنوات عدد كبير من أهم وأكبر البرامج الحوارية على الشاشات العربية واللبنانية.

يذكر أن ساشا قد خاضت مؤخرا تجربة التمثيل من خلال مشاركتها بمسلسل “أولاد آدم” الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث لفتت الانظار بقدرتها التمثيلية وقد استحوذ أدائها على اهتمام المتابعين.