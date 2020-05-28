May 28, 2020
تعمل “لايف ستايلز ستوديوز” دون كلل أو ملل لضم أهم الأسماء الفنية تحت جناح شركة الإنتاج الرائدة في الأعمال المصورة.
فبعد سلسلة من الأسماء الفنية المهمة التي تعاونت مع لايف ستايلز ستوديوز آخرها النجم اللبناني وائل جسار، الذي يعتبر من أجمل الأصوات على الساحة العربية، ها هي الشركة تضع اللمسات النهائية على عمل فني ضخم من العيار الثقيل يجمع “لايف ستايلز ستوديوز” مع النجمة السورية أصالة نصري بأغنية خليجية ستكون مفاجأة للجمهور العربي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها أصالة برجل الأعمال السعودي فهد زاهد حيث سبق لها ولبت دعوته وعقيلته الى الغداء في صيف 2019 أثناء تواجدها في لبنان وذلك الى جانب عدد من المشاهير والاصدقاء.
بإختصار، ينتظر الساحة الفنية العربية قنبلة فنية من العيار الثقيل لعدة أسباب منها ان لايف ستايلز ستوديوز تضع كل امكاناتها المادية والمعنوية كي يخرج العمل بأبهى صورة، كما أن أصالة تتمتع بصوت ساحر وجمهور كبير على كل مساحة الوطن العربي. سننتظر بفارغ الصبر هذا العمل الذي سيكون نقلة نوعية للشركة وسيترك بصمة في المكتبة الفنية العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة آخر المنضمين الى شركة لايف ستايلز ستوديوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.