قلعة بعلبك تحتضن حفلاً موسيقيًا في الصيف

May 28, 2020
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج وعضو الهيئة التنفيذية السيد نبيل نجار والمايسترو هاروت فازيليان الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على الحفلة الموسيقية التي ستقيمها اللجنة في شهر حزيران المقبل، في قلعة بعلبك تأكيدا على الدور الثقافي والفكري للبنان على رغم الظروف التي نعيش.
وستقام الحفلة في معبد باخوس من دون حضور لمناسبة مئوية لبنان الكبير، وستتضمن معزوفات لسمفونيات غربية وموسيقى لبنانية مماثلة لتلك التي كانت تشهدها مدرجات القلعة في بداية موسم الصيف، كما ستنقل مباشرة عبر الشاشات الصغيرة المحلية والعربية والدولية.
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