وفاة فنان كويتي بعد إصابته بفيروس كورونا

May 28, 2020 توفي المنشد والمطرب الشعبي الكويتي ناصر سلمان الفرج، إثر إصابته بـ “فيروس كورونا” المستجد. ويعتبر ناصر سلمان الفرج من مؤسسي فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية. وكتب مدالله سلمان الفرج عبر حسابه في تويتر: “الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بفيروس كورونا، والدفن غداً في مقبرة الجهراء التاسعة صباحاً، إنا لله وإنا إليه راجعون.”







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