حسن البلام يرزق بمولودته الأولى.. ويختار لها اسما مغربيا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رزق الفنان الكويتي حسن البلام بمولودته الأولى والتي أطلق عليها اسم مزيان، وهي كلمة مغربية وتعني الحسن أو الجميل، وذلك بعد زواجه منذ عام ونصف العام من فتاة خارج الوسط الفني.

وكتب حسن:"((الـحَمْدُ للـهِ الَّذِي بِنِعْمَتهِ تَتِمُّ الصَّالِـحَاتُ)) رزقني الله سبحانه وتعالى بمولودة نسأل الله تعالى أن يجعلها من الصالحات وأن تقر عيني بشوفتها وشوفت أهلي وديرتي وربعي ونسأل الله تعالى أن يعجل بفرج هذه الغمة عن هذه الإمة الحمدالله على كل حال ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

وتلقى البلام التهاني والتبريكات من النجوم في الكويت إضافة إلى محبيه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق الفنان الإماراتي حبيب غلوم على ما كتبه البلام:" ما شاء الله مبروكين تتربى في عزكم الله يجعلها ذخر وسند يا رب العرش العطيم". وقالت الفنانة غدير السبتي:" مبروك تتربى في عزك".

وكان الفنان الكويتي حسن البلام قد تزوج العام الماضي من فتاة خارج الوسط الفني، في أجواء هادئة وبحضور عدد من الأصدقاء والمحبين؛ إذ هنأ الفنان فهد البناي زميله حسن البلام بالزواج، ونشر صورة من عقد القران الذي كان أحد الشهود عليه.

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وفي سياق آخر؛ كان حسن البلام قد تحدث مؤخرًا عن بعض تفاصيل خلافه مع طارق العلي، مؤكدا أن الخلافات تعود بينهما إلى 6 أعوام مضت، إلا أن ظهوره الأخير ضده وقوله إنه تلميذ له قهره، متابعًا: "أنا مالي بالخلافات وأنا ماني متأثر بالسوشال ميديا يعني.. هو طبعًا أخ وعزيز وغالي نعم يوجد خلاف سكرنا بعض بلوكات يعتبرني الله يرحمني أيًا كان الخلاف ما يضر".

وتابع البلام: "الخلاف أيًا كان ما طلع ولكن طارق العلي زاد وانقهرت بالمشهد اللي طلع فيه باللقاء أنا لا تحسبني على أحد وأنا إذا كان سويتلك شيء ساعدتك جبتلك أكل .. وهذا اللي أقوله أنت الآن سويت فيني فضل خليني أنا أقول بتتفضل وتتمنن عليّ لأ بلعنتك .. اللي تفضل عليّ داوود أنا قاعد اتكلم حقيقة ما بي أفتح الموضوع كامل لكن هذا اللي قهرني وخلاني أطلع رد".

واختتم حديثه في هذا الشأن بالقول: "فالمنة ما فيها بين الإخوان يقولون ما فيها لا منة ولا فضل الآن أنا قاعد عند طارق الحربي هل في منة أو فضل هذا حق الصدق وغيره مابي موضوعه .. انتهى".

وكان آخر أعمال حسن البلام مسلسلين تلفزيونيين، الأول "حبيب حياتي" والثاني "بلوك غشمرة" الذي عرض في رمضان الفائت وعرّضه للكثير من الانتقادات بسبب تقمصه وتقليده لشرائح مجتمعية من مختلف الدول العربية. كما شارك في عملين مسرحيين هما "آخر رجل بالعالم"، و "العظماء السبعة"