غموض وإثارة.. أفلام السهرة اليوم على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص عدد من القنوات، على عرض مجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

قناة MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم المغامرة The Grand Budapest Hotel، إنتاج عام 2014، بطولة رالف فاينس وف، إخراج ويس أندرسون.

تدور أحداث الفيلم حول مغامرات خادم أسطوري لفندق أوروبي شهير في فترة ما بين الحربين العالميتين، ومساعده في صالة الفندق زيرو مصطفى الذي أصبح فيما بعد رفيقه الذي يثق فيه ثقة عمياء ويعتمد عليه.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، تعرض القناة فيلم الغموض والإثارة Shutter Island، إنتاج عام 2010، الفيل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة دينيس ليهان، بطولة ليوناردو دي كابريو، مارك رافالو، ومن إخراج مارتن سكورسيزي.

تدور أحداث الفيلم بعد وصول المارشال الأمريكي تيدي دانييلز إلى ملجأ للمجرمين المختلين عقليا والموجود في جزيرة شاتر، سرعان ما يأخد التحقيق الروتيني منحى رهيبا، عندما يكشف تيدي النقاب عن المزيد من الحقائق المرعبة والصادمة حول الجزيرة.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة فيلم الأكشن والحركة Clash of the Titans، إنتاج عام 2010.

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قصة الفيلم مبنية على أساس الأسطورة اليونانية عن الغول، إذ يضع الصراع المطلق على السلطة الرجال في مواجهة الملوك، والملوك في مواجهة الآلهة، لكن الحرب فيما بين الآلهة قد تؤدي إلى تدمير العالم.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Wrath of the Titans، إنتاج عام 2012، إخراج جوناثان ليبسمان.

تدور أحداث الفيلم عندما يتم تجنيد بيرسوس ابن زيوس للانضمام إلى معركة فرض القوة والسيطرة بين الآلهة و العمالقة المسوخ، والسعي في مهمة شاقة إلى العالم السفلي لينقذ والده والبشرية معا.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليومن، فيلم The Last Witch Hunter، إنتاج عام 2015، بطولة فين ديزل، ومن إخراج بريك ايزنر.

تدور قصته، عندما يقدم السحرة الأكثر فتكا في التاريخ على بعث الملكة الساحرة المتعطشة للدماء من جديد، يصبح كوالدر ( صائد سحرة خالد)، الأمل الأخير للإنسانية، بينما يواجه الظواهر الخارقة، في معركة ملحمية لن تُنسى على مر العصور.

mbc bollywood

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود" الهندية فيلم Saw Daga بنسخته الهندية.

تدور أحداث الفيلم في إحدى القرى الصغيرة بالهند، حيث يصور رحلة رجل صادق يجري وراء شغفه رغم كل الظروف، وينتهي به المطاف على غلاف مجلة عالمية.