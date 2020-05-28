هخليه يندم على كل حرف.. أول رد من مدحت العدل بعد الهجوم عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد السيناريست مدحت العدل، على الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا على خلفية تغريدته بشأن أحقية نادي الزمالك بلقب نادي القرن الإفريقي بدلًا من النادي الأهلي.

وغرد "العدل"، منذ قليل عبر حسابه بـ"تويتر"، ليرد على منتقديه قائلًا: "للمرة الأولي اقرأ ما كتبه عني هذا الشخص ( البذئ ) أو الأشخاص وردي سوف يكون قويًا وبالقانون والقانون فقط وسوف أجعله يندم على كل حرف كتبه إن شاء الله".

كما أعاد"العدل" نشر تغريدة لأحد الأشخاص جاء فيها: "بلاغات للنائب العام ضد كل الاكونتات اللي شاركت في الحملة المشبوهة ضد شيكابالا ودكتور مدحت العدل".

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وتعرض "العدل"، لهجومًا حادًا من قبل العديد من الأشخاص عبر "تويتر"، وتصدر هاشتاج "العدل"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا عبر الموقع، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج بين مؤيد ومعارض.

وكان مدحت العدل غرد على تويتر بشأن نادي القرن قائلًا: "تخيلوا لو هناك ٦ بطولات قارية ( دوري أبطال) فاز الزمالك ب ٢ منها ولَم يشترك في الباقي والأهلي لم يفز بأي لقب بل كان الثاني في ٣ بطولات يصبح الذي لم يفز ( الأهلي ) له ٩ نقاط والذي فاز ببطولتين ( الزمالك) له ٨ نقاط وعلي أساس اللائحة الملفقة فالأهلي نادي القرن".