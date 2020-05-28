فيديو قديم| جورج سيدهم يروى قصة تأسيس "ثلاثي أضواء المسرح" بعد "النكسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حوار تليفزيوني قديم أجراه مع برنامج "لسه فاكر" على التليفزيون المصري، روى الكوميديان الراحل جورج سيدهم، الذي يمر اليوم ذكرى ميلاده 28 مايو، قصة تأسيس فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وذلك بعد نكسة يونيو 1967.

اختارت مقدمة البرنامج المذيعة نهال كمال، مسرحية "حواديت" ليتذكر جورج معها كواليس الإعداد لها، عنها قال "مسرحية حواديت بداية فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بعد النكسة كانت حالة البلد وحشة أوي مفيش مسارح ومفيش برامج كوميدي في التليفزيون، جت ساعتها الجنونة جنونتي مع أستاذ محمد سالم الله يرحمه مخرج تليفزيوني كبير، وكان الرابع بتاع الثلاثي والخامس كان الشاعر الغنائي الله يرحمه حسين السيد".

وتابع "قلتله هنقعد كده قالي: لأ لازم نفكر في حاجة، وبعدها قررت أروح إسكندرية اقعد يومين، وقابلت بالصدفة محافظ الإسكندرية قالي عدي عليا، رحت له وقعدت معاه وقالي متعملوا فرقة وتعرضوا في الإسكندرية، استغربت قلتله الدنيا ضلمة هنعرض إزاي، قالي مالكش دعوة انت هديلك مسرح ببلاش في الشاطبي، وهخلي بتوع غرفة تنشيط السياحة يدوك إعانة في اليوم كذا، وقال إنه هيعمل كل التسهيلات".

جورج أشار إلى أن المحافظ زاد من قيمة الدعم اليومي ليصبح 30 جنيهاً بدلا من 15 جنيها، وبدأ في الاتصال بكل من الشاعر حسين السيد والكاتب يوسف عوف، وتم تأجير معهد خاص بالرقص لعمل البروفات، والاتفاق مع الفنانة نجلاء فتحي لتكون بطلة العرض لكنها اعتذرت لأنها لم تجد نصا واضحًا، وبدأوا في التفكير في كتابة مسرحية من فصل واحد وبعد ذلك خرجت من فصلين "حواديت".

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وأضاف "أغلى تذكرة كانت 58 قرش، وعملنا دعاية عشان نخلي الناس تخرج من بيوتها، كان عندي عربية كبيرة أوي عملت بيها دعاية، كنت مشتريها من الرياسة كان بيطلع بيها الريس جمال عبدالناصر في التشريفة، حسيت بعظمتها واشتريتها، كان بيركب فيها مش اقل من 18 واحد".

جاءت المفاجأة ففي اليوم الأول لافتتاح العرض، ومع شعور جورج وباقي الفرقة بالقلق من عدم استجابة الناس والنزول لمشاهدة العرض في ظل ظروف البلد الصعبة، ذهب ليسأل عن الحال في شباك التذاكر وكم تذكرة بيعت، يحكي "أول يوم حطيت ايدي على قلبي ورحت اسأل قالولي مفيش ولا تذكرة فاضلة لمدة أسبوع قدام، مكنتش مصدق ودي كانت بداية فرقة ثلاثي أضواء المسرح والناس استقبلونا استقبال غير عادي".

جورج سيدهم كوّن مع الفنان سمير غانم والفنان الضيف أحمد فرقة ثلاثي أضواء المسرح وحققوا نجاحًا كبيرا، وقدموا أعمالا سينمائية وتليفزيونية ومسرحية حققت شهرة واسعة، ورحل عن عالمنا مارس الماضي.