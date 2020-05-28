أول تعليق للفنانة رجاء الجداوي على شائعة وفاتها وحالتها الصحية

أعربت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن حزنها من استمرار نشر الأخبار الكاذبة ببعض المواقع الإخبارية حول وفاتها والتي أصابتها بضيق شديد من وجود أشخاص يحملون بداخلهم هذا السواد غير المبرر ودعت الله أن يزيح الغشاوة من قلوبهم ويرون الحق خاصة وأنها تلقت مكالمات حب واطمئنان من أشخاص لا تعرفهم من مختلف الدول العربية في السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا وغيرهم وحتى اليمن التي رغم الظروف التي يعانيها أهلها من حروب وفقر فوجئت باتصالات من أناس ليس لديها أي صلة بهم سوى حبهم الشديد لها والذي تحمد الله عليه وهو ما خفف عنها الكثير من ابتلائها وإصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت الفنانة الكبيرة التي تخضع للعلاج من فيروس كورونا

داخل مستشفي العزل الصحي بالإسماعيلية إلى عدم استطاعتها حصر جميع الفنانين الذين قاموا بالاتصال للاطمئنان عليها عن طريق ابنتها أميرة إلى جانب عدد كبير من المساعدين والعمال بالإضافة إلى صديقاتها من خارج الوسط الفني وعلمت بكم حب الناس لها الذين عبروا عنه علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي استقرار حالتها الصحية وأنها تتلقي العلاج وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة التي تتبع مع كل المرضى داخل غرفة مثل باقي الغرف بلا تمييز وبنفس القدر من الرعاية والاهتمام .. وسخرت ممن أشاعوا بأنها تلقى رعاية مميزة زائدة قائلة بحسها

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الفكاهي المعروف: " هيهتموا زيادة ازاي .. هيزودوا الجرعة؟ علشان أموت؟ ..كله زي بعض سواسية غني وفقير لا يميز المرض بينهم".

وأضافت أنها عندما أصيبت بارتفاع في درجة حرارتها في يوم ٢٧ رمضان واعتقدت أنها ربما قد تكون أصيبت بضربة شمس خاصة أنه كان يومًا حارًا وعندما تناولت خافض حرارة ولم تنخفض حرارة جسمها اتصلت بالإعلامي عمرو أديب والاعلامية لميس الحديدي اللذان استشارا أطباء عن كيفية التصرف وأجرت أشعة على الصدر أولًا وجدوا جزءا من الرئة مصاب.

وأوضحت أنها أتمت إجراءات دخلوها الحجر الصحي بمستشفي العزل بالإسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي "نجاة علي حسن" كأي مريضة ولم يكشتف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر خاصة أنها كانت في حالة إعياء وإرهاق شديدين وأنها الآن تكمل علاجها وحالتها جيدة وتحمد الله كثيرًا.